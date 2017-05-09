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Руководство управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю отчиталось о доходах за прошлый год – руководитель ведомства Глеб Абатуров задекларировал 1,285 миллиона рублей.
Его супруга заработала 186 тысяч рублей. В собственности Абатурова имеется квартира площадью 62,3 квадратных метра, а также машиноместо площадью 14,9 квадратных метра. Также Абатуров владеет автомобилем Mitsubishi Outlander. На двоих с супругой они имеют в собственности автомобиль Citroen DS4.
Заместитель главы управления Александр Кейш заработал 1,348 миллиона рублей. Его жена заработала больше – 2,247 миллиона рублей. На двоих они владеют квартирой площадью 69,5 квадратных метра. Супруга пристава также имеет дачный участок.
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Заместитель начальника УФССП Татьяна Мамарцева задекларировала 949 тысяч рублей. В ее собственности значится земельный участок и жилой дом площадью 115 квадратных метров. Также у нее есть автомобиль Citroen C4.
Замначальника управления Дмитрий Лабутин указал доход в размере 922 тысячи рублей. Владеет квартирой площадью 66,1 квадратных метра.
Еще один замглавы управления Сергей Кривоус задекларировал доход в размере 1,48 миллион рублей. Недвижимости не имеет, однако владеет автомобилем Nissan Qashqai. Его супруга заработала 423 тысячи рублей. Она владеет квартирой площадью 65,9 квадратных метров.
Комментарии
А какой доход у Джансариновой Зульфии Калымовны?
Достали Вы, лохотрон в стране дураков, ВЫ РАСХОДЫ этих трудяг смотрите, а доходы у них у всех "кот наплакал"........
А чёйта в этой године баба Главного в 25 с лищьним раз меньше накосила- или на пензию ушла, иль нослетство всё посканчялось, и нечя больше прадавать?
Москвичи смеются и недоумевают