Фото: kurganfm.ru
Движение будет перекрыто на целом ряде улиц в Барнауле в связи с празднованием Дня Победы.
По информации городских властей, с 08:00 до 09:30 будет ограничено движение по четной стороне проспекта Строителей от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского.
На целый день, с 08:00 до 22:30, будет перекрыт участок проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Димитрова.
С 08:00 до 12:30 будет перекрыт проспект Ленина от проспекта Строителей до улицы Чкалова, а с 12:30 до 15:00 движение по Ленинскому проспекту будет закрыто вплоть до улицы Гоголя.
С 19:00 до 22:30 движение перекроют по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова.
Что касается ограничения движения в спальных районах, то здесь с 14:00 до 23:00 перекроют улицу Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского.
Данные ограничения скажутся на маршрутах движения общественного транспорта.
Комментарии
Нам самим, к сожалению, нечем похвастать и поэтому мы вцепились в Победу, как будто это именно мы ее добились. Особо подчеркиваем свои успехи в небе Сирии, намекая, что «можем повторить». Нам нечего продемонстрировать, кроме танков, ракет и удивительно красивого геометрического строя самолетов в небе над Москвой. Мы изо всех сил стремимся показать, что готовы к войне. Убеждаем себя, что если бы не будем тратить половину бюджета на орудия убийства, то нас тут же кто-то поработит, выпьет всю нашу нефть, срубит весь лес и угонит женщин.
Подготовка к войне неизвестно с кем оправдывает все – бедность, отсталость,
9.05.2017 08:10
- гость -
Вы, батенька, идиот. И копипастите всяческую хрень. Лучше бы вы ее в туалете читали, чтобы стул нормализовать.