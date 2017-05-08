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Подачу воды возобновили в дома в Барнауле после коммунальной аварии, сообщает пресс-служба городской администрации.
При этом отмечается, что специалисты Барнаульского водоканала все еще ведут работы по устранению повреждения на водопроводе, которое произошло по улице Балтийской, 38.
Напомним, утром в понедельник, 8 мая, на время проведения работ отключили в воду в жилых домах по улице Балтийской, 38, 42а, 44, улице Взлетной, 39, 41, 48а, 48в, 48д, 48е и улице Шумакова, 32-40, 44, а также в одном административном здании по улице Балтийской, 40 (бойлер).
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