Фото: Amic.ru
Ветреная и прохладная погода ждет жителей Алтайского края на День Победы.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в дневное время в крае будет преимущественно без осадков.
Температура составит +15…+20 градусов, а в северо-западных районах +10…+15 градусов.
Ветер будет юго-западным, 6-11 метров в секунду с усилением до 15-20 метров.
В Барнауле также будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице +15…+17 градусов. Порывы ветра в городе будут достигать 13 метров в секунду.
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