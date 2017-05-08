Фото: vladtime.ru
Российский лидер Владимир Путин в преддверие Дня Победы приехал в гости к экс-представителю КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарю Матвееву — резиденту, под началом которого во второй половине 1980-х годов он работал в Дрездене, сообщает ТАСС.
Агентство сообщает, что Путин посетил дом Матвеева в Жулебино вместе с коллегами по работе в ГДР — Николаем Токаревым, возглавляющим сейчас компанию "Транснефть", и Сергеем Чемезовым, который является руководителем "Ростеха".
Глава государства поздравил экс-резидента с 90-летним юбилеем и грядущим Днем Победы. Путин предложил поднять тост за здоровье юбиляра.
Уточнется, что российский лидер подарил Матвееву президентские часы, а также экземпляр газеты "Правда", который был выпущен в день рождения юбиляра в 1927 году.
Комментарии