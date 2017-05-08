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Два взрыва произошли на трассе в Шахтерском районе Донецкой области, куда собирался направится глава ДНР Александр Захарченко. Пострадавших в результате произошедшего нет, пишет в понедельник, 8 мая, "Интерфакс".
У мемориального комплекса "Саур-Могила" собирались провести памятное мероприятие ко Дню Победы с участием Захарченко, отмечает агентство.
В данный момент трасса временно перекрыта. Транспорт пускают в объезд.
Отмечается, что представитель одного из силовых ведомств самопровозглашенной республики сообщил журналистам, что в ДНР по ситуации со взрывами на трассе рядом с "Саур-Могилой" создан оперативный штаб. В данный момент специалисты изучают место взрыва и устанавливают тип взорвавшегося боеприпаса.
Также он добавил, что представители МЧС ДНР изучают территорию вокруг кургана на наличие возможно установленных там закладок или взрывчатки.
Представитель администрации главы ДНР заявил, что официальной версией взрыва на дороге является теракт, добавляет РИА Новости.
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