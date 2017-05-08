Фото: infoleader.am
Киев саботирует выполнение минских договоренностей, организует провокации на линии соприкосновения в Донбассе, не выполняет политическую часть комплекса мер, заявил в интервью телеканалу "Мир" глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей, прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей. Примеров тому множество. Это касается.. полное саботирование политического процесса и организацию на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске", — сказал Лавров.
При этом глава МИД РФ подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям нет.
"Президент (РФ Владимир) Путин подчеркнул, как и канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, между прочим, что, несмотря на всё это, альтернативы минским договоренностям мы сейчас не видим, ничего более конструктивного сейчас разработать не удастся, поэтому наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать и в рамках нормандского формата — на уровне лидеров, на уровне министров, на уровне экспертов, — и в рамках, конечно же, контактной группы, где представлены за одним столом и киевские власти и представители Донецка и Луганска вместе с представителями Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", — отметил Лавров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Комментарии
Хорошо, что братская Украина , как и Россия выступает за целостность своей территории. Получилось у России на СК отстоять землю от бандитов, получится и у Украины. Совместно с Россией уничтожат бандитов и разбойников на отдельных территориях Луганщины и Донбасса. Минские договоренности в жизнь!
Лавров - лаврун.