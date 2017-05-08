Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмманюэлю Макрону по случаю его избрания на пост президента Французской Республики, сообщила пресс-служба Кремля.
"Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности", — говорится в поздравлении.
Президент России подтвердил "готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции".
Путин также пожелал Макрону крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.
Основатель центристского движения "На марше", в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир, Эмманюэль Макрон одержал в воскресенье убедительную победу на президентских выборах во Франции. По данным МВД, обнародованным ночью после подсчета 100% бюллетеней, его поддержали 66,06% избирателей, в общей сложности за Макрона проголосовали 20,7 млн французов.
Комментарии
Хорошо, что наш Президент уважает выбор французского народа. Мы, россияне, присоединяемся к его искреннему пожеланию!
А пить то стоя на фсю Рассею за победу будем, как в прошлый раз, али в этот раз поражение?
Липовые цифры у французов. Было очень много людей, которых не устраивали оба кандидата, и как это отразилось на цифрах? А никак....
17-05 У нас цифры будут еще липовее)))
Липовые цифры у французов. Было очень много людей, которых не устраивали оба кандидата, и как это отразилось на цифрах? А никак....
Там был , считал ? А чего балаболишь ? Порядка 8 % французов сдали незаполненные бюллетени ,что по их законодательству означает против всех. И это никак не повлияло бы на результат.
Проголосовало порядка 76 % граждан , что гораздо выше явки по голосованию за Пу , за которого из 50 % явившихся официально проголосовало "за" 66.