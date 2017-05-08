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Порядка 10 тысяч фейерверков выпустят в Москве по случаю Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что торжественный воинский ритуал будет длится в течение десяти минут. За это время будут произведены 30 залпов из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий.
Подчеркивается, что артиллерийскую технику разместят в 16 точках по всей столице. В ведомстве напомнили, что салют начнется в 22:00.
Напомним, Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет во вторник, 9 мая, в 10:00. В генеральной репетиции принимали участие свыше десяти тысяч военных, 114 единиц техники и 72 самолета и вертолета.
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