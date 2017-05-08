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Легковой автомобиль съехал с дороги в Горном Алтае и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.
Уточняется, что авария произошла в субботу, 6 мая, в селе Элекмонар. 44-летний новосибирец, управлявший Nissan Expert и двигавшийся в направлении села Чемал, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Отмечается, что в момент аварии в автомобиле также находилась 40-летняя женщина и ее пятилетняя дочь. Жительница Новосибирска получила серьезные травмы, ее госпитализировали. Мужчине с ребенком назначили амбулаторное лечение.
Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту аварии возбуждено административное расследование, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
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