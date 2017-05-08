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Крыша строящейся школы обрушилась в Ленобласти. Видео

, ИА "Амител"
В результате ЧП погиб один человек

Фото: youtube.com

Часть здания строящейся школы обрушилось в поселке Мурино в Ленобласти в субботу, 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что момент обрушения зафиксировала камера видеонаблюдения. Кроме этого, местные жители начали публиковать в соцсетях свои ролики.

По данным агентства, из-под завалов спасатели извлекли тело одного погибшего. Поиск пострадавших продолжается.

В сети уточняется, что школу собирались открыть к 1 сентября. В одном из опубликованных видео очевидцы ЧП утверждают, что строители должны были сдать здание к 1 июня.

Также отмечается, что в день обрушения на крыше школы шли работы.

Агентству в оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что погибшим является водитель припаркованного у школы автомобиля. Общая площадь обрушения кровли и стен спортзала превысила 300 квадратных метров.

Собеседник агентства отметил, что в спортзале не проводились строительные работы. На месте ведет работу следственная группа.

В компании причинами обрушения крыши называют некачественные металлоконструкции, однако при этом не исключены технологические нарушения при заливке кровли, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зампредседателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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