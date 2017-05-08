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Часть здания строящейся школы обрушилось в поселке Мурино в Ленобласти в субботу, 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Отмечается, что момент обрушения зафиксировала камера видеонаблюдения. Кроме этого, местные жители начали публиковать в соцсетях свои ролики.
По данным агентства, из-под завалов спасатели извлекли тело одного погибшего. Поиск пострадавших продолжается.
В сети уточняется, что школу собирались открыть к 1 сентября. В одном из опубликованных видео очевидцы ЧП утверждают, что строители должны были сдать здание к 1 июня.
Также отмечается, что в день обрушения на крыше школы шли работы.
Агентству в оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что погибшим является водитель припаркованного у школы автомобиля. Общая площадь обрушения кровли и стен спортзала превысила 300 квадратных метров.
Собеседник агентства отметил, что в спортзале не проводились строительные работы. На месте ведет работу следственная группа.
В компании причинами обрушения крыши называют некачественные металлоконструкции, однако при этом не исключены технологические нарушения при заливке кровли, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зампредседателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина.
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