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Дожди и похолодание минусовых температур прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 9 мая. Об этом говорится на сайте регионального гидрометцентра.
Так, ночью в южный районах края местами пройдут дожди. Температура составит от 3 до 8 градусов тепла, при этом в северных районах возможно похолодание до -2 градусов. Днем в регионе будут преимущественно без осадков, +15...+20 градусов. В северо-западных районах столбик термометра будет показывать +10...+15 градусов.
Ветер будет дуть юго-западный, ночью от 8 до 13 метров в секунду с порывами до 18-23 метров. Днем 6-11 м/с с усилением до 15-20 метров.
В Барнауле в течение всех суток будет преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до +3...+5 градусов, а днем температура воздуха будет равна +15...+17.
В столице Алтайского края ожидается юго-западный ветер. Его скорость составит от 10 до 15 метров в секунду ночью и от 8 до 13 днем.
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