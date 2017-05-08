Фото: stan.kz
Мужчина в Новосибирской области убил топором своего знакомого, а затем продолжил застолье вместе с другим собутыльником, пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
Уточняется, что убийство произошло 5 мая текущего года в селе Верх-Балта Мошковского района. Поздно вечером во время застолья 54-летний мужчина оскорбил своего 44-летнего соседа. Последний затем пошел к себе домой и взял топор, желая отомстить обидчику. Затем обвиняемый вернулся и несколько раз ударил оскорбившего топором по голове и туловищу.
После убийства мужчина продолжил распивать спиртное с другим знакомым, после чего они оба уснули в той же комнате, где лежало тело убитого мужчины. Утром на следующий день, 6 мая, в дом пришла местная жительница. Она увидела труп и двух спящих мужчин, после чего сразу же обратилась в правоохранительные органы.
В данный момент мужчина находится под стражей. В отношении него возбудили дело по факту убийства. Следователи отмечают, что ранее мужчина уже был судим за изнасилование.
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