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Шесть взрывных устройств обнаружили на подъездной дороге к мемориалу "Саур-Могила" в ДНР. По словам главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко, 9 мая будут усилены меры безопасности, передает РИА Новости.
"Всего было установлено шесть устройств. Они обезврежены… на 9 мая будут усилены меры безопасности", — цитирует агентство его слова.
Источник в силовых структурах ДНР добавил, что найденная взрывчатка была снабжена поражающими элементами.
Напомним, ранее появилась информация, что на трассе, которая ведет к "Саур-Могиле" утром в понедельник, 8 мая, прогремел взрыв незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа Захарченко. Власти квалифицировали инцидент как теракт.
ТАСС добавляет, что глава ДНР обвинил в организации взрывов властей Украины. Захарченко назвал взрывные устройства "подарком", который республике сделала Украина.
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