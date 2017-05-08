Фото: vk.com/barneos22
Очевидцы сообщили о гибели женщины в результате падения с высоты пятого этажа в Барнауле. Соответствующая запись появилась в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в доме, расположенном по адресу: улица 40 лет Октября, 29.
"Женщина лежит на тротуаре, по словам очевидцев, выпала из окна 5 этажа, скончалась", — написал автор сообщения.
На место ЧП прибыли правоохранители. Официальных комментариев по факту произошедшего на данный момент нет.
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