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Машина слетела с дороги в кювет в Барнауле - очевидцы

, ИА "Амител"
Авария произошла на Гоньбинском тракте

Фото: vk.com/barneos22

Очевидцы сообщили об аварии в Барнауле с участием легкового автомобиля Hyundai Tucson. Соответствующая запись появилась в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте". 

Уточняется, что ДТП произошло в 18:25 на Гоньбинском тракте. На опубликованном снимке видно, что автомобиль слетел в кювет.

В подписи также сказано, что на траве рядом с машиной лежит человек, его состояние не уточняется.

Свидетели происшествия уточнили, что водитель входил в опасный поворот на очень высокой скорости. Также несколько человек утверждают, что автомобилист был пьян. 

Официальных комментариев на данный момент нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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