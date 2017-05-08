Фото: vk.com/barneos22
Очевидцы сообщили об аварии в Барнауле с участием легкового автомобиля Hyundai Tucson. Соответствующая запись появилась в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что ДТП произошло в 18:25 на Гоньбинском тракте. На опубликованном снимке видно, что автомобиль слетел в кювет.
В подписи также сказано, что на траве рядом с машиной лежит человек, его состояние не уточняется.
Свидетели происшествия уточнили, что водитель входил в опасный поворот на очень высокой скорости. Также несколько человек утверждают, что автомобилист был пьян.
Официальных комментариев на данный момент нет.
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