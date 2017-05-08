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Харьюский уездный суд Эстонии приговорил живущего в республике россиянина Артема Зинченко, которого обвиняли в шпионаже в пользу РФ, к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал эстонского телевидения ERR.
В сообщении говорится, что Зинченко признали виновным в преступлениях против Эстонии. По версии обвинения, гражданина РФ завербовало Главное управление Генштаба ВС России (бывшее ГРУ) в 2009. С 2013 по января текущего года россиянин якобы добывал данные об объектах гособороны и других обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии объектах. Кроме этого, Зипнченко якобы следил за перемещениями военной техники Сил обороны Эстонии и союзников по территории республики.
Директор Полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу уточнил, что Зинченко задержали в Эстонии 9 января.
Агентство подчеркивает, что это первое в прибалтийской республике обвинение такого рода. В российском посольстве в Эстонии подчеркнули, что знают о задержании россиянина по указанным обвинениям, однако, по их словам, за поддержкой в диппредставительство мужчина не обращался.
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