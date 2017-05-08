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50% россиян положительно оценили деятельность Иосифа Сталина в качестве главы страны во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итога опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
32% респондентов назвали роль Сталина в войне отчасти положительной и отчасти отрицательной, негативно оценили его 8% участников, еще 11% затруднились дать ответ.
Согласно результатам исследования, 55% граждан РФ считают, что сегодня в стране роль Сталина в победе в войне оценивается справедливо, а 19% придерживаются противоположного мнения.
Большинство респондентов — 69% — полагают, что сейчас история Великой Отечественной войны в РФ освещается объективно, 18% с данным мнением не согласны. При этом 39% россиян считают, что история войны сейчас освещается правдивее, чем в советской время, 23% респондентов говорят об обратном, а еще почти столько же (24%) считают, что ничего не изменилось.
56% россиян называют День Победы народным праздником, 35% — государственным, а 6% — семейным. 87% опрошенных сообщили, что в их семье есть участники Великой Отечественной войны.
По итогам исследования, 29% граждан РФ гордятся и испытывают чувство патриотизма, когда слышат слова "Великая Отечественная война". У 18% данные слова ассоциируются с горем, болью, слезами, еще 13% чувствуют радость победы. 79% опрошенных подтвердили свое участие в мероприятиях в честь Дня Победы, а 18% отказались от этого.
Уточняется, что опрос проводился 2 мая. В нем участвовали 1,5 тысячи жителей 104 населенных пунктов из 53 регионов страны. Статистическая погрешность составляет не более 3,6%.
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