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Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в колонке для "Апострофа" заявил, что нужно сделать 9 мая, когда в республике отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, рабочим днем. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает "Лента.ру".
Вятрович считает, что выходной надо перенести на 8 мая — День памяти и примирения. По его словам, данная инициатива не отменяет праздник и не преследует цель оскорбить ветеранов. Он отметил, что для большинства из них выходной "не имеет такого большого значения", как для молодого поколения и работающих людей.
Глава УИНП заявил, что переубеждать пожилых людей, которые почти всю жизнь прожили в СССР, смысла нет, но нужно не допустить возрождения на Украине "советских традиций" в будущем, добавляет РИА Новости.
Директор Института отметил, что нужно "понимать необходимость переформатирования старых советских праздников, общественных элементов празднования, что уже идет в Украине". Вятрович подчеркнул, что на Украине "быстро избавились от советской и российской символики в виде георгиевской ленты, а красный мак уже стал привычным символом", а "8 мая теперь по всей стране отмечается День памяти и примирения".
В заключение Вятрович добавил, что конечной целью переноса выходного дня является "воспитание молодого поколения, тех людей, которые будут строить будущее Украины". Директор Института выразил надежду, что в 2018 году на Украине будет возможность перенести выходной с 9 на 8 мая.
Агентство напоминает, что ранее украинский Институт национальной памяти представил законопроект об отмене в стране трех государственных праздников: Международного женского дня (8 марта), Международного дня трудящихся (1 мая) и Дня Победы (9 мая).
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