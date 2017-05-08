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9 мая предложили сделать рабочим днем на Украине

, ИА "Амител"
Целью переноса выходного с 9 мая является "воспитание молодого поколения"

Фото: newshub.co.nz

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в колонке для "Апострофа" заявил, что нужно сделать 9 мая, когда в республике отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, рабочим днем. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает "Лента.ру".

Вятрович считает, что выходной надо перенести на 8 мая — День памяти и примирения. По его словам, данная инициатива не отменяет праздник и не преследует цель оскорбить ветеранов. Он отметил, что для большинства из них выходной "не имеет такого большого значения", как для молодого поколения и работающих людей.

Глава УИНП заявил, что переубеждать пожилых людей, которые почти всю жизнь прожили в СССР, смысла нет, но нужно не допустить возрождения на Украине "советских традиций" в будущем, добавляет РИА Новости.

Директор Института отметил, что нужно "понимать необходимость переформатирования старых советских праздников, общественных элементов празднования, что уже идет в Украине". Вятрович подчеркнул, что на Украине "быстро избавились от советской и российской символики в виде георгиевской ленты, а красный мак уже стал привычным символом", а "8 мая теперь по всей стране отмечается День памяти и примирения".

В заключение Вятрович добавил, что конечной целью переноса выходного дня является "воспитание молодого поколения, тех людей, которые будут строить будущее Украины". Директор Института выразил надежду, что в 2018 году на Украине будет возможность перенести выходной с 9 на 8 мая.

Агентство напоминает, что ранее украинский Институт национальной памяти представил законопроект об отмене в стране трех государственных праздников: Международного женского дня (8 марта), Международного дня трудящихся (1 мая) и Дня Победы (9 мая).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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