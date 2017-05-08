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Маленький енот поселился в потолке в терминале внутренних рейсов аэропорта Торонто и теперь встречает пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канадский портал CBC News.
В соцсетях появились видео пользователей, на которых зверек оглядывает обрадовавшихся ему пассажиров через дыру в потолке. Большая часть людей умиляются маленькому зверьку и приветствуют его.
Портал отмечает, что в последнее время в Торонто наблюдается нашествие енотов, от которых нет отбоя. А их ночные крики "стали непрошеным саундтреком к весне и лету", — пишет автор.
Также он добавляет, что еноты стали "официальными послами" Торонто для посетителей города со всех уголков страны.
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