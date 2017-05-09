Фото: rosmuslim.ru
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с замгоссекретаря США Томасом Шенноном заявил, что для нормализации отношений двух стран необходимо устранить раздражители, созданные при бывшем президенте США Бараке Обаме, например, такие как фактическая экспроприация дипломатической недвижимости России в Соединенных Штатах, сообщается в официальном аккаунте МИД России в Facebook.
"Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов двусторонней сферы отношений. С российской стороны подчеркивалось, что для их нормализации требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией Барака Обамы, которая в нарушение международного права даже пошла на фактическую экспроприацию объектов дипломатических представительств России в США, являющихся нашей государственной собственностью и обладающих иммунитетом", — говорится в сообщении.
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.
Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата были объявлены 35 российских дипломатов.
Комментарии
Для нормализации отношений между США и РФ пора прекратить полнейшую неадекватность в руководстве страны. Ну и избавляться от ментальности папуасов, для которых обладание золотым унитазом это вершина успеха и престижности.
давайте уже - кушать сильно охота...
Скорее скорее верните доступ к недвиге для наших патриотичных дипломатов.