Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил земляков с 9 мая, подчеркнув, что все, кто ковал победу, "преподали потомкам бесценный урок любви к Родине".
"Проходят десятилетия, но память о величайшем народном подвиге и сегодня является той мощной объединяющей силой, которая помогает нашему Отечеству противостоять недоброжелателям. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Ваша судьба — пример для каждого, кто строит новое сильное государство, делает Алтайским край благополучным и процветающим. Вы — наше бесценное достояние", — отметил глава региона.
По словам Карлина, сегодня забота о фронтовиках и тружениках тыла является святой обязанностью наследников Победы.
"Сегодня в регионе делается все возможное для создания достойных условий жизни каждому ветерану, для сохранения памяти о полумиллионе наших земляков, не щадивших себя на полях сражений", — добавил губернатор.
Также он напомнил, что сегодня в ходе акции "Бессмертный полк", уже ставшей традиционной, жители Алтая вновь поименно вспомнят своих героев.
"Вечная слава павшим, низкий поклон живущим! С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!", — резюмировал Александр Карлин.
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