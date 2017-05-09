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Житель Барнаула попал в серьезную аварию на территории Чемальского района Республики Алтай — 22-летний мужчина на Toyota Camry слетел с дороги и перевернулся в кювете.
Как сообщили в МВД по региону, ДТП случилось еще 7 мая около 15:30 на 41 километре автодороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс".
"22-летний житель Барнаула, управляя автомобилем Toyota Camry с признаками алкогольного опьянения, при движении со стороны села Чемал в направлении села Куюс, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет", — уточняют обстоятельства происшествия в полиции.
Водитель был доставлен в больницу, но госпитализация ему не понадобилась. По факту аварии ведется административное расследование.
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