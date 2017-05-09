Фото: Amic.ru
Правительство Алтайского края опубликовало интерактивную карту празднования в Барнауле 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Теперь жители и гости краевой столицы смогут увидеть место, а также время проведения различных мероприятий.
Для того, чтобы узнать, какие события будут проходить в разных частях Барнаула необходимо навести курсор на звездочку на карте и кликнуть по ней одни раз левой кнопкой мыши.
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Ознакомиться с интерактивной картой можно здесь.
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