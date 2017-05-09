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Жители России увидят прямую трансляцию Парада победы и салюта в Барнауле

, ИА "Амител"
На площади Советов с самого утра собираются люди с цветами и георгиевскими лентами

Фото ИА &amp;quot;Амител&amp;quot;

День Победы в Великой Отечественной войне празднует сегодня вся Россия. В районах и городах проходят праздничные мероприятия. В Барнауле на площади Советов в 10 часов состоится построение войск Барнаульского гарнизона. В 10-40 здесь же пройдет колонна "Бессмертного полка Алтая". На площади с самого утра собираются люди с цветами и георгиевскими лентами. Первые зрительские ряды по праву принадлежат ветеранам Великой Отечественной.

Читатели Amic.ru смогут увидеть прямую трансляцию парада Победы на главной площади Барнаула. Вести трансляцию традиционно будет телекомпания "Катунь 24". Как сообщили на телеканале, для этих целей задействованы 12 видеокамер.

Откроет трансляцию легендарный диктор телевидения Сергей Марков. Начало трансляции в 9.45. 

 

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