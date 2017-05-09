Фото: Amic.ru
Портал Amic.ru ведет твит- и Instagram-трансляцию празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В режиме online наши читатели узнают, как проходит праздник на площадках Барнаула и других городов.
Пока в столице Алтайского края идет подготовка к празднику, по улицам Хабаровска уже прошел Бессмертный полк.
Барнаул готов к параду Победы #9мая #Барнаул #деньпобеды pic.twitter.com/CcqROuTjID— Больше чем новости (@newsamic) 9 мая 2017 г.
К шествию Бессмертного полка присоединяется Владивосток.
В Улан-Удэ успешно прошла подготовка к параду.
Отметим, что в преддверии Дня Победы барнаульские автомобилисты поучаствовали во флешмобе и выстроили из машин звезду с цифрой девять внутри.
А сейчас в Барнауле молодые люди в военной форме времен войны танцуют вальс.
Вальс у "Магнита" #9мая #Барнаул pic.twitter.com/FKqtaVDm3e— Больше чем новости (@newsamic) 9 мая 2017 г.
Также в краевой столице собираются участники шествия Бессмертного полка.
9 мая 2017 г.
Кадр с праздника в Уссурийске.
Масштабное шествие Бессмертного полка в Магадане.
Очень масштабно #бессмертныйполк pic.twitter.com/gUtEYAqbXu— Екатерина Исаева (@KIsaeva) 9 мая 2017 г.
В столице региона желающим раздают кашу на военно-полевой кухне. Уже образовалась очередь.
Приехавшие с ЗАТО Сибирский военные собираются накормить тысячу человек.
Еще фото с Владивостока.
На Камчатке в День Победы пасмурно.
А жители Владивостока радуются синему небу.
Вот такое синее небо #Владивосток во время #ПарадПобеды и голуби #символ мира Пусть будет мир на Земле #ДеньПобеды pic.twitter.com/vGbZRw066b— LVPapy (@LVPapy) 9 мая 2017 г.
Выставка ретро-автомобилей традиционно вызывает большой интерес у барнаульцев, особенно у самых маленьких pic.twitter.com/TpjjbzQXJ7— Больше чем новости (@newsamic) 9 мая 2017 г.
#Барнаул#ДеньПобеды# pic.twitter.com/z8aR8hJMZJ— Больше чем новости (@newsamic) 9 мая 2017 г.
Несколько снимков с праздника в Углегорске, Сахалинской области.
Построение молодых солдат в Красноярске.
Видео шествия Бессмертного полка в Барнауле с места событий.
Шествие бессмертного полка в #Барнаул #ДеньПобеды pic.twitter.com/Qz6JFcbtu8— Больше чем новости (@newsamic) 9 мая 2017 г.
А также снимок парада Победы.
Парад Победы в Барнауле #Барнаул #9мая pic.twitter.com/sUKWLkHXLb— Больше чем новости (@newsamic) 9 мая 2017 г.
Соседи также готовятся к шествию. День Победы в Бийске.
Снимок из Татарстана.
Парад Победы в Белогорске.
Поздравление с праздником из Кыргызстана.
С праздником! Пришла поддержать мамочку на параде #бессмертныйполк. Столько людей! pic.twitter.com/zbUTtU6fw0— Нурайым (@Nuraika) 9 мая 2017 г.
Новосибирск тоже принял эстафету Бессмертного полка.
Празднуют День Победы и в Белгороде.
Бессмертный полк будет идти еще минут 40 #9мая #Барнаул pic.twitter.com/e7bW63RLIm— Больше чем новости (@newsamic) 9 мая 2017 г.
Молодые участники Бессмертного полка в Тюмени.
Снимок с шествия Бессмертного полка в Томске.
#БессмертныйПолк #ДеньПобеды pic.twitter.com/7dcTsfKx1n— Паша Фишай (@zaych361) 9 мая 2017 г.
Самые юные защитники на празднике Победы в Краснодаре.
Нескончаемый бессмертный полк в Караганде.
#БессмертныйПолк #Караганда pic.twitter.com/PEdEhhH6ky— Яна (@alyoshina_yana) 9 мая 2017 г.
А вот снимок из алтайского Павловска.
Появились фотографии Бессмертного полка из Якутска.
Москвичей утром в День Победы ждал на улице снег.
В Москве и Санкт-Петербурге идет подготовка к празднику.
Спасибо за мирное небо! #9мая #деньпобеды #мыпомним #spb_planet #skyline #питер #питердетка #питертакойпитер #питерялюблютебя #питерсейчас #питерродной #питернеспит #питерстайл #питерятвой #питерскоенебо #питерпривет #spb #спб #петербургский #we❤️piter #питермосква #фотограф #vsco #photorussia #photographer #vscorussia
К празднованию Дня Победа подключился белорусский Брест.
В Барнауле в шествии Бессмертного полка участвовал и Сергей Шубенков.
В Москве самолеты нарисовали триколор в небе.
Еще несколько фотографий с Дня Победы в Новосибирске.
Бесконечное спасибо за мирное небо над головой!!! #помним #гордимся #благодарим #9мая #ДеньПобеды #парад #новосибирск pic.twitter.com/RrztPXbvkS— Елена Кескиновк (@elenushkaRU) 9 мая 2017 г.
А также видео парада Победы.
Пролет самолетов в небе над Красноярском 9 мая.
Видео с места празднования Дня Победы в дагестанском Буйнакске.
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