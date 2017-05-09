Фото: penzavzglyad.ru
Новорожденного ребенка, завернутого в простыню, обнаружили в селе Турочак в заброшенном здании на берегу реки Бия в Республике Алтай, сообщили во вторник, 9 мая, в МВД по региону.
По данным полиции, малыш был найден накануне около 16:00. Мальчик был госпитализирован в республиканскую больницу.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий направленных на установление матери брошенного ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", — указывают в правоохранительном ведомстве.
Граждан, обладающих информацией относительно данного инцидента, просят сообщать по телефонам: 8(38822) 2-27-97, (38843) 22-9-66, (38822) 2-00-20.
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