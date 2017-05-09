Фото: vk.com/barneos22
Барнаульские автомобилисты провели флешмоб к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выстроив из машин пятиконечную звезду.
"Барнаульские автомобилисты переняли эстафету автомобильных флешмобов и выстроили из своих автомобилей звезду в честь 72летия победы. Участие принимали: ClubAutoMix22 совместно с ТЦ Galaxy", — сообщили в паблике Barnaul 22.
Подобным образом автолюбители поздравили ветеранов с Днем Победы.
Комментарии
а почему цифра 6?
Победобесие?
ClubAutoMix22 совместно с ТЦ Galaxy - ну как-же без рекламы?
а кто победил? народ у которого две беды:дураки и дороги. (см.фото)
#Ветеранынесидятвинтернете
Победобесие? не, шизофрения, обильное желче отделение, приступы истерии, диареи вобщем нездоровье у вас гость прямо на лицо, у вас и остальных лавровцев тут отметившихся таким же диагнозом!
Это высшее проявление патриотизма!