Фото: Amic.ru
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин обратился к горожанам с поздравлениями по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Нас объединяют радость Победы и боль потерь, память сердца, которую хранит каждая российская семья. Наши души переполняет чувство благодарности к представителям легендарного поколения, победившего фашизм, давшего нам возможность жить под мирным небом в свободной и независимой стране", — цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.
По словам Сергея Дугина, Победа стала возможной благодаря вашему мужеству и стойкости, самоотречению, вере в торжество справедливости.
"Выросло несколько поколений, знающих о самой страшной войне ХХ столетия по песням, книгам и кинофильмам. Нет задачи важнее сохранения памяти о героических страницах истории нашей страны, заботы о живущих рядом с нами ветеранах", — добавил глава администрации.
В заключение своего поздравления Сергей Дугин пожелал горожанам счастья, здоровья, долголетия, оптимизма и мирного неба.
Комментарии
-сначала Богданыч
-потом Дулин
-щяс старушка Зубович по очереди ...