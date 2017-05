В Великую Отечественную войну Алтайский край стал для страны крепким тылом. Отсюда на фронт отправлялись военная форма, продукты питания, боеприпасы, моторы для Т-34 и многое другое.

611 445 жителей Алтайского края ушли воевать за Отечество. 233 воина получили звание Героев Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Дивизии, сформированные в Алтайском крае, освобождали Новгород, Псков, Ленинград, Польшу, Эстонию. Принимали участие в боях под Сталинградом, в Крымской наступательной операции, в боевых действиях на территории Венгрии и Австрии. Все они заслужили высокие правительственные награды и почетные наименования, а четыре дивизии стали Гвардейскими. Звания этого военные соединения удостаивались за особые отличия в боях.

Какие воинские соединения ушли на фронт из Барнаула и Алтайского края, где они воевали и одерживали победу читайте в 3D-таймлайне от Amic.ru.

