Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Подробности ДТП с участием трамвая и автобуса, который в результате столкновения упал на борт, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По информации правоохранительного ведомства, авария случилась в Барнауле в 06:20 в районе дома №68 по улице Попова.
"Сотрудниками полиции предварительно было установлено, что водитель-женщина 1989 года рождения, управляя трамваем 10-го маршрута, выезжая с прилегающей территории "Конечная трамваев", допустила столкновение с автобусом ПАЗ 32051Р под управлением водителя-мужчины 1969 года рождения, который двигался по улице Попова от улицы Юрина в сторону улицы Георгия Исакова в левом ряду", — отмечают в МВД.
В результате аварии пострадала пассажирка автобуса 1971 года рождения. Ей оказали помощь в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Вот это сообщение, с толком с расстановкой, с подробностями. Респект автору.
А то пишут: "В Барнауле был пожар, его тушили пожарники" и всё.