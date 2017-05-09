Фото: aftershock.news
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь прокомментировал сообщения о его связях с Россией, назвав это "абсолютной ложью".
"История о связях России и Трампа — абсолютная ложь. И когда закончится эта глупая возня на деньги налогоплательщиков?" — заявил глава Белого дома на своей странице в twitter.
Также Трамп напомним, что экс-директор национальной разведки США Джеймс Клэппер "подтвердил то, что знают все, включая липовые СМИ: "нет подтверждений" связей России и Трампа".
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Напомним, что в американской прессе то и дело всплывают заявления о якобы имеющей место связи Дональда Трампа с РФ.
Комментарии
Нет у Трампакса связи с русскими
Связь у него с "говорилками-трибунными", (мандатники только и аплодировали "победителю"
После того, как стал #Трампненаш, ему российская пресса специально фотки интересные подбирает?
Это гениальный план противников России в штатах - обвинить Трампа в связях, чтобы он и не вздумал улучшать отношения, сам шарахаться от Путина будет как от прокаженного.
нашим сми и зобоящиГам приходитЦа нервно курить в сторонке по сравнению с омериканскими! ха-ха!
Дед - курить нельзя
деду даже нужно
деду даже нужно
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Не обращайте внимания - он наркозависимый. Его лечить нужно. Ха-ха.
гаспромчег! у вас не обращать внимание никак не получаетЦа! корячат вас мои коменты по самое не могу! иди выпей йаду со своими подельниками, отметьте свой траур!
дед все за трампа воюет, есть еще порох в пороховнице однако
дед все за трампа воюет, есть еще порох в пороховнице однако
Он как патроны под триколором в ВОВ подавал так до сих пор в бою
все поддает
вставил вам дед под хвосты хорошо. по сабжу ни словечка от чмырдяев, на деде сосредоточились
При наличии любимой жены, детей и внуков, было очевидно что Трамп выберет путь приспособления к руслу америкополитики, а не станет для нее титаником.
9.05.2017 12:00
дед
Наш либеральный смрад смрадит по своему
9.05.2017 13:22
- гость - просто любим дедовский животрепещущий слог и его ядреное ха-ха, и к тому же смахивает он своим ораторским искусством чем-то на трампа