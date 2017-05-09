Фото: tu-baginya.ru
Ученые из Британии выяснили, что мужчины предпочитают женщин с невысоким IQ.
Как сообщается Царьград, первоначально представительницы прекрасного пола с высоким IQ привлекают мужчин, но затем это становится источником дискомфорта.
Такой вывод был сделан после эксперимента, в котором приняли участие более сотни мужчин и женщин.
Первая часть исследования была связана с тем, что женщинам предложили ответить на сложные вопросы по английскому языку и математике. Во второй части мужчинам предложили оценить их ответы, и на основе этой оценки выбрать себе пару для встреч.
Изначально мужчины проявляли интерес к более умным представительницам прекрасного пола, но после нескольких первых встреч отказывались от общения с ними.
Ученые полагают, что интеллектуально развитые женщины мешают мужчинам ощущать свое лидерство и делают их неуверенными в себе.
Комментарии
Чем поплотнее Q, тем поинтересней
Кому раздолбанная Q нужна?
9.05.2017 12:03
- гость -
У голодной куме, один буй на уме.
9.05.2017 12:13
Дядя Вова
-Здорово Вовка!!!
-в ж*пе буй, во рту морковка
9.05.2017 12:13
Дядя Вова
съешьте уже колбаски под 100 грамм и успакойтесь
особенно если у мужика зарплата меньше 20тр
ну и без ученых давно понятно-умной долго и много лапши на уши не повешаешь