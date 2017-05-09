Фото: altairegion22.ru, barnaul.org
Тысячи людей пришли утром 9 мая к Мемориалу Славы в Барнауле, чтобы почтить память бойцов, отдавших свои жизни за Победу.
Цветы к Вечному огню возложили губернатор Алтайского края Александр Карлин и его заместители, спикер АКЗС Александр Романенко, сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин, глава города Людмила Зубович, митрополит Сергий, представители органов законодательной и исполнительной власти.
В честь героев Великой Отечественной войны почетный караул дал оружейный залп. Память павших почтили у Вечного огня.
Комментарии
Это не первые лица, а просто руководители.