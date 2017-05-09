Фото: Amic.ru
Традиционная акция "Бессмертный полк" в Барнауле в этом году собрала 62 тысячи участков, сообщили порталу Amic.ru в региональном правительстве.
Отметим, что в 2016 году в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 56 тысяч жителей краевой столицы. Таким образом, количество участников народной акции стало еще более существенным.
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Всего же в Алтайском крае, как ожидается, в акции должно принять участие более 135 тысяч человек.
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