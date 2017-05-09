Фото: vk.com/lizaalert_novosib
Мужчина с татуировкой дракона на левой руке пропал без вести в Новосибирске, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
В сообщении говорится, что 32-летний Сергей Лапин пропал 5 мая, выйдя из дома в Калининском районе.
Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, темно-русые волосы, зеленые глаза.
Особые приметы: на левой руке татуировка дракон, и группа крови A(II)Rh+ , на ноге знак стихия воды.
Был одет: белая ветровка с черными полосам, серая футболка с белой надписью NIKE, джинсы темно-синего цвета, черные кроссовки.
Комментарии