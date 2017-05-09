На одной из площадок, где проходят праздничные мероприятия в честь 9 мая, жителям и гостям краевой столицы предложили попробовать блюда полевой кухни. Горячая гречневая каша пользовалась спросом среди горожан. "Мы чего-то так промерзли, такой ветер сильный! Греемся кашей и танцами. Очень вкусная каша!", — рассказала порталу Amic.ru жительница Барнаула Валентина.
На площади рядом с кинотеатром "Россия" прошло мероприятие "Бал победы: молодость. Память. Патриотизм". Позже праздник продолжился концертом: участники творческих коллективов исполняли различные песни на военную тематику. В том числе прозвучала композиция "Кукушка" Виктора Цоя.
"Мы всегда 9 мая идем гулять по городу. Так хорошо, все радуются, ветераны ходят счастливые, дети в гимнастерках, музыка играет. Это мой самый любимый праздник! В "Бессмертном полке" участия не принимали. Но я сделала плакат с фотографией своего деда. Люди смотрят на него, читают фамилию. Я горжусь своим дедом. Он ушел на фронт добровольцем и через несколько месяцев его признали безвести пропавшим. И только после войны удалось установить, что он героически погиб", — поделилась воспоминанием жительница краевой столицы Ольга.
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