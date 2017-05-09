Выставка ретро-автомобилей, приуроченная ко Дню Победы, началась в Барнауле 9 мая в 10.00. Редкие экземпляры советского и зарубежного автопрома, а также мотоциклы выстроились в ровные ряды на площади возле автовокзала. Всего в мероприятии участвую более 50 единиц техники.
Есть в этом году и "новички". Один из них УралЗИС 1959 года выпуска. Его владелец Михаил Соколов приобрел этот грузовик в одном из районов Алтайского края в 2012 году. Пять лет ушло у мужчины, чтобы восстановить автомобиль. А сделать пришлось немало, так как Урал был в плохом состоянии.
"Я давно присматривал такой грузовичок. В свое время на Алтай для освоения целины таких поставили много. С 2012 по 2017 год я занимался его восстановлением. Оригинальные запчасти пришлось заказывать из Москвы и Санкт-Петербурга. Но зато сейчас стоит все "родное", начиная от двигателя и заканчивая дверцами на деревянном каркасе. После ремонта сегодня это первый выезд", — рассказал Михаил Соколов.
Пока одни гости краевой столицы рассматривают транспорт, другие дегустируют настоящую солдатскую кашу. Из ЗАТО Сибирский прибыли две передвижные автомобильные кухни семейства ПАК-200. В меню каша гречневая с тушенкой, чай и хлеб. Изначально планировалось накормить тысячу горожан, но желающих отведать блюдо полевой кухни оказалось значительно больше. Поэтому было принято решение приготовить дополнительную порцию.
"В прошлом году съели полтора мешка крупы, в этом году было два и не хватило. Сейчас привезли дополнительное продовольствие, уже варят. Постараемся накормить максимальное количество горожан", — рассказал гендиректор ОАО "Барнаульский автовокзал Алексей Богданов.
Возвращаясь к разговору о выставке ретро-автомобилей, Алексей Богданов отметил, что с каждым годом интерес горожан к этому мероприятию увеличивается. Участие в нем стали принимать не только владельцы редких транспортных средств из Барнаула, но и Новоалтайска, а также районов Алтайского края.
"Нас это вдохновляет на новые подвиги. Мы и дальше будем проводить такие выставки. Главное, чтобы люди помнили, кто завоевал эту победу. Тех, кто принимал непосредственное участие в боях, и тех, кто воевал в тылу. Для нас это очень важно", — заключил Алексей Богданов.
Выставка продлится до 15.00. На большом экране перед автовокзалом будет вестись прямая трансляция военного парада на Красной площади Москвы.
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