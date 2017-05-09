Поздравление опубликовано на сайте Минобороны РФ. Сергйе Шойгу отметил, что эта дата навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа.
"Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла. Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу. Славные боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают сегодняшние защитники Отечества. Они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом", — написано в сообщении.
Также глава Минобороны РФ пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Родины.
В ознаменование 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне Шойгу приказал произвести сегодня вечером артиллерийские салюты.
Комментарии
"Славные боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают сегодняшние защитники Отечества." - Вон как славно картонный рейхстаг в Подмосковье брали!