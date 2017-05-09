Вторник, 9 Май, 17:16

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,54
€ 64,24
Brent
$ 51,5
12°
Обь
446см -25

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы - 2017Дорожный ремонт – 2017 Марафон Победы-2017
День Победы - 2017
Новости

Стоп-кадр. Мы помним, мы гордимся!

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр

Вспомним всех поименно

Барнаульцы в День Победы идут к Мемориалу Славы

Читайте также в сюжете: День Победы - 2017

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
17:02
98 миллионов рублей не хватило для разгона облаков на параде в Москве - СМИ 3
16:42
Двор оцепили в Барнауле из-за подозрительного предмета - очевидцы. Фото 1
16:24
10 тысяч военных и сотня боевых машин: главный парад Победы в Москве. Видео 0
16:03
Десятки тысяч барнаульцев прошли в колонне "Бессмертного полка". Фото 0
15:45
"Не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ" — Путин 7
15:22
Водитель Mercedes насмерть сбил инспектора ГИБДД под Самарой 0
15:07
Кузбасс на 9 мая завалило крупными хлопьями снега. Видео 0
14:48
Как прошел Парад Победы в Барнауле. Фото 2
14:32
Никто не забыт: барнаульцы несут цветы к Мемориалу Славы в День Победы
Наверное каждый заглянул на Мемориал 9 мая
14:22
Барнаульцы могут рассмотреть настоящие БТР, "Град" и другую военную технику 1
14:17
9 мая десятки барнаульцев подали заявление на службу по контракту 18
14:06
Сергей Шойгу поздравил с Днем победы ветеранов и военнослужащих 1
13:50
Вкус солдатской каши и ретро-автомобили. Как в Барнауле празднуют 9 мая 0
13:36
Стоп-кадр. Мы помним, мы гордимся! 0
13:18
"Очень вкусная каша!": барнаульцы оценили полевую кухню на празднике 9 мая 0
13:06
Автомобиль на огромной скорости перевернулся на алтайской трассе — очевидцы 1
12:48
Мужчина с татуировкой дракона бесследно исчез в Новосибирске 0
12:31
Шествие "Бессмертного полка" собрало 62 тысячи барнаульцев 0
12:09
Первые лица на День Победы возложили цветы к Вечному огню в Барнауле. Фото 1
11:46
Мужчины предпочитают женщин с невысоким IQ — британские ученые 6
11:30
Ожившая история: где и как сражались жители Алтая в Великую Отечественную 0
11:07
"Абсолютная ложь": Трамп прокомментировал сообщения о связях с Россией 16
10:38
Подробности ДТП с перевернувшимся в Барнауле автобусом сообщили в полиции 5
10:21
Сергей Дугин поздравил барнаульцев с Днем Победы 1
10:07
Показываем звезду из автомобилей, созданную в Барнауле ко Дню Победы. Видео 7
09:56
Россия отмечает День Победы. Трансляция 0
09:45
Смотри: Парад Победы и шествие Бессмертного полка в Барнауле 1
09:39
Мать на Алтае бросила новорожденного сына на берегу Бии 1
09:27
Карту празднования Дня Победы в Барнауле опубликовали в сети 0
09:23
Жители России увидят прямую трансляцию Парада победы и салюта в Барнауле 0
09:17
Барнаулец на иномарке слетел с трассы и перевернулся в Горном Алтае. Фото 2
09:01
Пассажирский автобус перевернулся на улице Попова в Барнауле. Фото 5
08:51
Губернатор Александр Карлин поздравил земляков с Днем Победы 1
08:37
Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным 2 мая 3
08:23
МИД РФ назвал условия нормализации отношений с США 4
08:04
Российские хоккеисты обыграли немецкую сборную накануне 9 мая 4
07:34
Дом с бассейном и подземным гаражом продают в Барнауле за 35 млн рублей 8
07:15
Как правильно завязать георгиевскую ленточку и что она символизирует? 72
07:04
Центр Барнаула перекроют в связи с празднованием Дня Победы 3
07:01
Парад, "Бессмертный полк", салюты: программа 9 мая в Барнауле. Инфографика 0
06:54
Где посмотреть салют в Барнауле в День Победы? 1
06:32
Прохладную погоду с сильным ветром обещают в Алтайском крае на 9 мая 0
06:01
Названы доходы главных судебных приставов Алтайского края 4
23:34
Енот поселился в потолке канадского аэропорта. Видео 0
22:24
9 мая предложили сделать рабочим днем на Украине 4
21:13
Половина россиян одобрила действия Сталина во времена Великой Отечественной 8
20:21
Россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы в Эстонии за шпионаж 0
19:59
Машина слетела с дороги в кювет в Барнауле - очевидцы 0
19:29
Минздрав сообщили о сокращении смертности россиян в начале 2017 года 0
18:58
Женщина погибла в результате падения с пятого этажа в Барнауле - очевидцы 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.