На площади Сахарова 9 мая работает пункт отбора на военную службу по контракту. Открылся он еще 8:00 утра и за это время, по словам его начальника, подполковника Сергея Себелева, заявки подали уже около 50 жителей города. Среди них как взрослые, семейные люди с детьми, так и молодежь в возрасте от 20 лет.
"Подходит огромное количество желающих: кто-то просто интересуется, кто-то уже написал заявление и начал проходить отборочные мероприятия. Средний портрет желающего служить по контракту — мужчина в возрасте около 30 лет. Тех, кто к нам обращается, привлекает стабильность, достойный социальный пакет, ну и просто люди хотят проявить себя, показать свои качества", — рассказывает начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Барнаула Сергей Себелев.
Подать заявку 9 мая все желающие могут до 18:00.
Комментарии
Вот на что толкает безработица, отсутствие жилья, денег, депрессия и никаких перспектив на будущее в АК.
А может это высшая степень проявления патриотизма? Остановить, так сказать, на дальних подступах.
надо проверить близлежащие точки на предмет реализации алкогольных напитков
9.05.2017 14:20
- гость -
Вот на что толкает безработица, отсутствие жилья, денег, депрессия и никаких перспектив на будущее
Сейчас такая обстановка, что возможно ближайшая перспектива - ядерная катастрофа. И в мире созданы такие условия, что выгодней всего быть силовиком. Причем хоть в нищем Афганистане, хоть в богатой США, желающих быть силовиком хоть отбавляй. Ребят можно понять. Вот будет другая ситуация в мире, военным будет быть не выгодно, все будут дружить,
ну и просто люди хотят проявить себя, показать свои качества".....
в качестве чего ???
Уважаемы новобранцы, месяца через три Добро пожаловать в Сирию в качестве пушечного мяса, вы положите свои жизни за улыбки и счастливую жизнь глав ТатНефти, а также высших чиновников из партии ПЖИВ
14:51, а вы не паникуйте и никакой катастрофы не будет. Чем больше военных, тем выше вероятность войны, иначе в мирное время они чувствуют себя бесполезными дармоедами.
Добровольно поразить себя в правах и отдаться воле дубовых командиров? Если в этом гражданском мире ничего не держит или надо кормить семью, то это выход. Но лучше бы на завод какие-нибудь холодильники или стиралки собирать, чтобы не платить за них побеждённым немцам.
9.05.2017 15:04
TAO
Уважаемы новобранцы, месяца через три Добро пожаловать в Сирию в качестве пушечного мяса, вы положите свои жизни за улыбки и счастливую жизнь глав ТатНефти, а также высших чиновников из партии ПЖИВ
Зато если вернетесь, бабулесы будут, ни то что сейчас. В 90-е в бандиты записывались, кто то умер, а Ходор, например и жив и с бабками. А сейчас иначе не заработаешь, в бандиты уже даже рискованней и шансов заработать не больше. Путь один, рискнуть стать и героем и богатым
Говорят, оклад военных-контрактников в Сирии составляет 200—300 тысяч рублей в месяц. И умереть в России можно от дибила на дороге с такой же вероятностью, только бесплатно
9.05.2017 15:08
Массаж мозга
А кто отказывается холодильники или стиралки собирать, чтобы не платить за них побеждённым немцам? Это было бы прекрасно, если бы побежденные немцы не поддерживали госперевороты на границах России и не расширяли свой военный блок. Но пока - увы, не мы решаем быть войне или нет, а побежденные немцы и непобежденные американцы. Им бы одуматься пока не поздно. Иначе профессия военного будет престижна как у них так и у нас вечно
А до какого возраста набирают?
9.05.2017 15:27
- гость -
А до какого возраста набирают?
Пенсионеров, наверное, не берут
Тех, кто к нам обращается, привлекает стабильность, достойный социальный пакет...
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Сергей Себелев рискует расстаться со стабильной зарплатой , в его словах компромат на Президента и его обещание стабильности всей стране , а не только контрактникам.
"Но пока - увы, не мы решаем быть войне или нет, а побежденные немцы и непобежденные американцы"
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Вы ничего не решаете, если вы не вова путин. А вот он решает, быть контрактникам в Сирии или "добровольцам" в Украине и не надо валить на побеждённых немцев или американцев. На Россию никто не нападал и не собирается.
Ну понятно,что пенсионеров не берут,ответ не полный,если не знаете,то и умничать нечего
9.05.2017 15:45
Массаж мозга
Вы ничего не решаете, если вы не вова путин. А вот он решает, быть контрактникам в Сирии или "добровольцам" в Украине и не надо валить на побеждённых немцев или американцев.
Чушь собачья, все решают именно побеждённые немцы и американцы, а никакой не вова, по сравнению с ними - он никто, быть ли контрактникам в Сирии или "добровольцам" в Украине, зависит от того быть ли госпереворотам в Сирии и на Украине, а это решают именно побеждённые немцы и американцы
На Россию никто не нападал и не собирается.
И нападали и собираются, и будут собираться
Виноват всегда тот, кто начинает первым. Будет начинать, будет прилетать ответка, это закон природы - третий закон Ньютона. Лучше уймитесь, иначе прилетит так, что мало не покажется, причем возможно даже не от нас, а от какой-нибудь КНДР, так, что весь мир чихать будет и никогда ни про Сирии ни про Украину уже не вспомнит. Довольно госпереворотов, Янукович, Асад или Ким Чен Ын, лучше сесть и порешать, иначе придется платить военным
9.05.2017 15:45
Массаж мозга
Вы ничего не решаете, если вы не вова путин. А вот он решает, быть контрактникам в Сирии или "добровольцам" в Украине и не надо валить на побеждённых немцев или американцев.
Он ничего не решает, он только отвечает на их решения о госпереворотах на Украине или в Сирии. А быть или не быть госпереворотам – решают они. Не будут они принимать таких решений, не будет ответов на них. Причем чем жестче ответы, тем выше его рейтинг. Им бы, глупым, если они хотят его свалить, перестать поднимать его рейтинг, а для этого перестать оказывать силовое давление на Россию. Это безперспективно. Самое глупое, что можно сейчас делать, это нас запугивать, это только отдаляет нашу оппозицию от цели