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Сотрудник ГИБДД погиб в ночь на 9 мая в Красноярском районе Самарской области под колесами автомобиля Mercedes.
Как сообщили в региональном главке МВД России, смертельное ДТП случилось в 01:20 по местному времени на трассе М-5 "Урал".
По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по дороге, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на инспектора ГИБДД, находившегося на службе.
Полицейский скончался на месте происшествия. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, проводится проверка.
Руководство и личный состав ГУ МВД России по Самарской области выражают соболезнования родным и близким погибшего правоохранителя.
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