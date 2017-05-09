Алейская военная часть 9 мая порадовала барнаульцев своей боевой техникой. На площади Сахарова в течение всего дня можно увидеть настоящие БТР, установку "Град" и Командно-штабную машину. Больше всего аво пришлись по душе детям, которые смогли посидеть в кабине, забраться на верх и сфотографироваться на память.
Представленная техника является учебной, тем не менее, все это точные копии тех, которые участвуют в боевых действиях.
Комментарии
А водометы и портативные огнеметы нелетального действия не показывали?