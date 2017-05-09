Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Торжественное шествие войск Барнаульского гарнизона прошло в честь 9 мая на площади Советов. Торжественным маршем прошли более тысячи человек — парадные расчеты кадетских корпусов, войсковых частей и силовых структур Барнаульского гарнизона. Торжественным прохождением войск командовал полковник Николай Алексейчук, принимал парад полковник Владимир Кульчихин. До этого к жителям Барнаула и ветеранам Великой Отечественной войны обратился губернатор Алтайского края Александр Карлин. Глава региона отметил роль Алтайского края в войне, добавив, что наш народ нельзя поставить на колени.
"С каждым годом река времени все дальше уносит нас от этого святого дня. Но нетленно величие подвига нашего народа. Вся история Великой Отечественной войны и Великой Победы являет собой священную летопись, сотканную из подвигов миллионов советских людей на фронте и в тылу. Как и тогда, в мае 1945, нас всех объединяет не только ощущение причастности к Великой Победе, но и ответственность за будущее Отечества. А это значит, что мы должны преодолеть любые трудности на пути к высоким целям, как это сумели наши прадеды, деды и отцы в годы войны и послевоенного созидания. Уроки Великой Победы и судьбы ветеранов — не только история, но и прекрасная школа патриотизма для тех, кто строит новое сильное государство, делает Алтайский край благополучным и процветающим", — сказал Александр Карлин.
После этого из рук губернатора памятные подарки получили кадеты Дарья Обухова, Владлен Подкамнюк, старшина Дмитрий Васильев, воспитанник Ярослав Ковалев, старший сержант Амыр Кичкагов.
В торжественном параде приняли участие воспитанники Барнаульского кадетского корпуса, Барнаульской специальной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, Алтайского кадетского корпуса. Также в праздничном строю можно было заметить представителей УФСИН, МЧС, МВД, космических войск, а также войск Росгвардии.
После нескольких номеров, где выступили лучшие художественные коллективы Барнаула, началось шествие "Бессмертного полка". В этом году в Барнауле в нем приняло участие более 60 тысяч человек. В колонне можно было заметить известных политиков, представителей городской и краевой администрации, общественных деятелей, журналистов и спортсменов. Одним из тех, кто пришел на акцию был барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков.
По предварительным данным, в акции памяти в краевой столице приняли участие около 62 тысяч человек. Отметим, шествие "Бессмертный полк" в День Победы прошло и в других городах и районах Алтайского края.
Вечером же в честь Дня Победы в Барнауле пройдет праздничный концерт, а также торжественный салют. Он начнется в 22.30.
Комментарии
Также в праздничном строю можно было заметить представителей УФСИН, МЧС, МВД, космических войск, а также войск Росгвардии.
-одни заградотряды
Согласен. Сфотали все, кроме парада.