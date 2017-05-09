Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Всероссийская акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Барнауле в честь Дня Победы. В этом году в ней приняло участие около 62 тысяч человек, что незначительно, но больше, чем в 2016 году. Традиционно проспекту Ленина прошла колонна жителей города, которые держали в руках портреты своих прадедов, дедов и других родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
В колонне можно было заметить известных политиков, представителей городской и краевой администрации, общественных деятелей, журналистов и спортсменов. Одним из тех, кто пришел на акцию был барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков.
Отметим, что в этом году шествие было в две колонны. Некоторые барнаульцы подходили к главной трибуне и дарили цветы ветеранам войны.
Само же шествие сопровождал гимн "Бессмертного полка", написанный несколько лет назад жительницей краевой столицы Анной Добромысловой. В этом году на финальной точке шествия организаторы акции установили стену Памяти с символикой "Бессмертного полка", на фоне которой фотографировались участники шествия.
Вечером же в честь Дня Победы в Барнауле пройдет праздничный концерт, а также торжественный салют. Он начнется в 22.30.
Комментарии