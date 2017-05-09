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"Не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ" — Путин

, ИА "Амител"
Президент выступил на военном параде в Москве и отметил, что уроки войны "призывают нас быть бдительными"

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на военном параде, прошедшем на Красной площади 9 мая и приуроченном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Обращаясь к ветеранам, военным и всем гражданам страны, глава государства отметил: "Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством. Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщённости ведущих стран мира".

По словам президента, на СССР были обрушены самые страшные удары той войны.

"Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное, развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны, погнал врага туда, откуда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положив конец его зверствам. И мы никогда не забудем, что свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды", — подчеркнул Путин.

После минуты молчания президент продолжил свое выступление, отметив, что ни одну семью в нашей стране не обошла Великая Отечественная война.

"Мы будем всегда беречь Россию как это делали вы, солдаты Победы, и укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству. Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными. И Вооружённые Силы России способны отразить любую потенциальную агрессию", — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Свою речь президент закончил такими словами: "Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днём Победы! Ура!"

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.05.2017 16:11
- гость -

Фанерными щитами предательство не прикрыть.
Контрреволюционная РФ верно выбрала себе власовский флаг.
Великая победа советского народа обернулась капитуляцией — их цели достигнуты. СССР разбит и стал сырьевой резервацией, русский социализм и дух задавлены, а народ вырождается. Коммунистическую идею заместила идея «За веру, царя и отечество!». РФ не стала духовным преемником СССР и утратила право на победу во Второй мировой войне. Потому ее итоги пересматриваются Западом, а молодежь отворачивается от РФ.

0  0
9.05.2017 16:12
- гость -

Какие правильные слова великого человека!

0  0
9.05.2017 16:13
- гость -

Дорогие соотечественники! Мои товарищи и друзья!

Поздравляю Вас с праздником Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

0  0
9.05.2017 16:14
гость

сокрушил нацизм

Он уже возродился. По соседству

0  0
9.05.2017 16:25
- гость -

Нацизм- это инструмент капитализма.

0  0
9.05.2017 16:40
- гость -

9 мая мы празднуем победу социализма над крайней формой капиталистического варварства. Мы празднуем Победу рабочего класса Советского Союза в 1945 году над фашистской армией мирового капитала. Мы чтим борьбу трудящихся за мир без насилия, экслуатации и угнетения.

0  0
9.05.2017 16:54
- гость -

Фашизм - власть финансовой олигархии, правящей методом террора. Главный враг фашизма (власти финансовой олигархии) - коммунизм (власть трудящихся). Центром финансового олигархата являются США. Выращенные ими украинские бандеро-фашисты уничтожают украинский народ, потому что это американский фашизм. В России либерало-фашисты и власовцы взращиваются из того же центра - США. Русские фашисты выращиваются для расправы с русским народом. Признаки фашизации - это и десоветизация, и те же банковские коллекторы и ювенальная юстиция, действующие методом террора против социально малообеспеченных слоёв.

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