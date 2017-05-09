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Авиация не смогла принять участие в московском Параде Победы в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Все самолеты и вертолеты, которые должны были пролететь над Красной площадью, вернутся на аэродромы базирования.
Ранее сообщалось, что в авиапараде должны принять участие 72 летательных аппарата, в том числе самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 и группа дальних бомбардировщиков Ту-22М3 во главе со стратегическим ракетоносцем Ту-160 "Белый лебедь".
РБК отмечает, что облака в Москве собирались разогнать специальными средствами. На данные цели было выделено 98 миллионов рублей. Безоблачное небо 9 мая должны были обеспечить девять самолетов Ан-12 и один Як-42.
Комментарии
позорище !!!
Надо было Адмирала Кузнецова подогнать по Москва-реке
И с него аэропланы в речку сбрасывать
98 лямов легло к кому то в карман, ничего святого у этих упырей из Единой России нет, даже на великом дне победы не побрезговали нажиться