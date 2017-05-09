Фото: пресс-служба Кремля
Главный военный парад по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.
Как сообщает пресс-служба Кремля, парад принимал министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу, а командовал парадом главком Сухопутных войск, генерал-полковник Олег Салюков.
Всего в параде приняли участие более 10 тысяч человек и 114 единиц техники.
Открывал движение колонны боевой техники легендарный танк Т-34–85. За ним продолжили движение бронемашины "Тигр-М", "Тайфун-К" и "Тайфун-М". Далее следовали боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-14 "Армата" и Т-72Б3, самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2У", зенитные ракетные системы С-400, а также другие образцы боевой техники.
Парадный строй техники замкнули боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг".
Также отметим, что в параде впервые участвовали "арктические" варианты таких вооружений, как зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА".
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