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Полицейские в Алтайском крае сумели вычислить мошенника из Екатеринбурга, жертвами которого оказались трое жителей Бийска, сообщили в региональном ГУ МВД.
35-летний злоумышленник уверял жителей Алтая в том, что они выиграли новый автомобиль. Жертвы обмана перечисляли мошеннику крупные суммы.
"В ходе проведённых обысков подозреваемый был задержан и этапирован в Алтайский край. Установлено, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления", — указывают в полиции.
Сейчас мужчина находится под арестом. Правоохранители устанавливают его причастность к другим аналогичным фактам преступной деятельности.
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