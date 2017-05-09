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Число призывников, которые освобождены от прохождения военной службы по состоянию здоровья, сократилось за минувшие семь лет на 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас показатель годности к службе "стойкую тенденцию к увеличению на всей территории страны". Согласно данным военного ведомства, самый высокий показатель годности к службе зафиксирован на юге РФ (87,3%). В прошедшем году лидером по числу приступивших к службе призывников стал Ставропольский край.
Агентство пишет, что военные также назвали основные заболевания, которые дают призывнику право не проходить службу. Таковыми стали болезни костно-мышечной системы, системы кровообращения (из- за нарушения сердечного ритма), гипертония и болезни органов пищеварения.
В Минобороны отметили, что медконтроль за готовностью к приему пополнения воинскими частями, размещением, питанием, водоснабжением и банно-прачечным обслуживанием был усилен. На этапе призыва для того, чтобы предотвратить массовые заболевания, в воинских коллективах будет проводится массовая вакцинация.
В заключение в министерстве добавили, что в рамках текущей призывной кампании (до 15 июля) на военную службу, предположительно, будут призваны 142 тысячи человек.
Комментарии
Расписание болезней сократили, вот и результат...
Уже практически во всех странах военный призыв отменили,а в рф об этом даже и недумают